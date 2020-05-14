Громадський транспорт виходитиме з карантину поетапно, - про це повідомили в "Мінінфраструктури".

На першому етапі планують запустити міський транспорт, окрім маршруток, а також приміський - у межах одного району. Збираються поновити внутрішні авіаперельоти, і частково - електрички та поїзди.

На другому етапі мають дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі денні приміські поїзди і всі пасажирські поїзди, окрім сезонних.

На третьому етапі пропонуються відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення, а також сезонні поїзди. При цьому, пасажири та персонал зобов'язані носити маски.

Транспорт та приміщення дезінфікуватимуть, а кількість пасажирів обмежуватимуть задля дотримання дистанції. Втім, дати цих етапів ще узгоджують з МОЗ.

А в столиці наземний транспорт може розпочати рух вже за тиждень - якщо уряд і далі послаблятиме карантин.

Володимир Бондаренко, радник київського міського голови: