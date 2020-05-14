В Україні з карантину виводять громадський транспорт [ Редактировать ]
Громадський транспорт виходитиме з карантину поетапно, - про це повідомили в "Мінінфраструктури".
- На першому етапі планують запустити міський транспорт, окрім маршруток, а також приміський - у межах одного району. Збираються поновити внутрішні авіаперельоти, і частково - електрички та поїзди.
- На другому етапі мають дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі денні приміські поїзди і всі пасажирські поїзди, окрім сезонних.
- На третьому етапі пропонуються відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення, а також сезонні поїзди. При цьому, пасажири та персонал зобов'язані носити маски.
Транспорт та приміщення дезінфікуватимуть, а кількість пасажирів обмежуватимуть задля дотримання дистанції. Втім, дати цих етапів ще узгоджують з МОЗ.
А в столиці наземний транспорт може розпочати рух вже за тиждень - якщо уряд і далі послаблятиме карантин.
Володимир Бондаренко, радник київського міського голови:
У разі, якщо Кабінет міністрів йде далі на послаблення обмежень, ми дивимося динаміку, яка в нас є починаючи з 11 по 22 травня і приймаємо рішення про запуск роботи принаймні наземного хоча б громадського транспорту. Тому що ми розуміємо, що Київ поступово повертається в транспортний колапс, і з цього треба виходити. Метрополітен, на жаль, - залежить від уряду.
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