Захистити дітей, які постраждали від війни на Донбасі вимагають депутати "Опозиційної платформи - За життя". Опозиціонери стверджують, що ці діти досі не отримали ні відповідного статусу, ні допомоги від держави. Тож готують відповідний законопроект.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":