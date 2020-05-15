"Опозиційна платформа - За життя" вимагає захистити дітей з Донбасу [ Редактировать ]
Захистити дітей, які постраждали від війни на Донбасі вимагають депутати "Опозиційної платформи - За життя". Опозиціонери стверджують, що ці діти досі не отримали ні відповідного статусу, ні допомоги від держави. Тож готують відповідний законопроект.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Дети, которые пострадали от боевых действий, должны получать максимальную поддержку со стороны государства, начиная с оздоровления реабилитации психологической поддержки, так же если ребенок получил инвалидность получать выплату, если в семье погиб кто-то из родителей, должна быть поддержка ребенку, это целый комплекс мер, которые нужно реализовать.
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