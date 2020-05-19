Через пандемію коронавірусу цього сезону країна втратить понад 100 мільярдів євро

Іспанія готується відкрити кордони для іноземних туристів уже наприкінці червня. За словами міністра транспорту, запроваджений минулого тижня карантин для іноземців, які приїздять до країни, невдовзі скасують разом з обмеженнями на внутрішні поїздки.

Частка туризму у ВВП Іспанії перевищує 12 відсотків. За різними оцінками, через пандемію коронавірусу цього сезону країна втратить понад 100 мільярдів євро.