Іспанія готується відкрити кордони для туристів [ Редактировать ]
Іспанія готується відкрити кордони для іноземних туристів уже наприкінці червня. За словами міністра транспорту, запроваджений минулого тижня карантин для іноземців, які приїздять до країни, невдовзі скасують разом з обмеженнями на внутрішні поїздки.
Частка туризму у ВВП Іспанії перевищує 12 відсотків. За різними оцінками, через пандемію коронавірусу цього сезону країна втратить понад 100 мільярдів євро.
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