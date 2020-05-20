Украина открывает границу со странами ЕС и Молдовой [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, стало известно, что Украина открывает границу со странами Европейского союза и Молдовой. Работа пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью останется ограниченной. Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров.
В частности, проект распоряжения представил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Проектом предусматривается восстановить движение в 66 пунктах пропусках на границе с Евросоюзом и республикой Молдова. Реализация проекта - восстановить полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", - отметил Аваков.
Он также уточнил, что всего откроют 66 пунктов пропуска. При этом остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемической ситуацией.
Ранее мы писали о том, что авиаперелеты в Украине возобновят после 15 июня.
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