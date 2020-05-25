Лікарі Дніпра "витягли з того світу" двох військових [ Редактировать ]
Медики Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова три доби поспіль рятували життя поранених на східному фронті бійців.
Поранень, майже несумісних із життям, зазнали двоє вояків батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" неподалік села Трьохізбенка, Луганської області. Численні осколкові поранення пацієнтів ускладнили струс мозку та контузія. Зараз обидва поранених - у реанімації. Вони у свідомості, їхньому життю ніщо не загрожує, кажуть медики.
Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:
Наши лучшие хирурги, которые взялись за эту операцию. Долго не могли понять, как они вообще остались живы после таких ранений. Осколок, который больше чем пол сантиметра пробил грудную клетку, вошел через стения и по сути лег на сердечную сумку. Все получилось. Ребята идут на поправку.
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