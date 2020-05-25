Численні осколкові поранення пацієнтів ускладнили струс мозку та контузія

Медики Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова три доби поспіль рятували життя поранених на східному фронті бійців.

Поранень, майже несумісних із життям, зазнали двоє вояків батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" неподалік села Трьохізбенка, Луганської області. Численні осколкові поранення пацієнтів ускладнили струс мозку та контузія. Зараз обидва поранених - у реанімації. Вони у свідомості, їхньому життю ніщо не загрожує, кажуть медики.

Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова: