IKEA перестает работать в Украине [ Редактировать ]
Шведская компания товаров для дома IKEA решила временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые.
В компании также отметили, что делают все возможное для максимально быстрого восстановления работы сайта.
Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим.
Ранее мы писали, что Латвия, Литва и Эстония открывают внутренние границы. А в Германии открывают все магазины.
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