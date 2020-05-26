Масово хворіють пацієнти та персонал психіатричної лікарні на Волині. Йдеться про закритий медзаклад у селищі Олика. Загалом лабораторно COVID-19 підтвердили у 67 людей, двоє - померли.

Це найбільший спалах хвороби в регіоні. Лікарню зачинили на карантин, медперсоналу впродовж двох тижнів заборонили полишати приміщення. Керівництво закладу вже заявило - цілодобово перебувати у контакті з психічно хворими медики не можуть.

В ОДА в інфікуванні звинувачують самих працівників, мовляв ті не дотримували всіх рекомендованих протиепідемічних заходів.

Тетяна Щербак, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації: