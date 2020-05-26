На Волині масово захворіли на коронавірус пацієнти психіатричної лікарні [ Редактировать ]
Масово хворіють пацієнти та персонал психіатричної лікарні на Волині. Йдеться про закритий медзаклад у селищі Олика. Загалом лабораторно COVID-19 підтвердили у 67 людей, двоє - померли.
Це найбільший спалах хвороби в регіоні. Лікарню зачинили на карантин, медперсоналу впродовж двох тижнів заборонили полишати приміщення. Керівництво закладу вже заявило - цілодобово перебувати у контакті з психічно хворими медики не можуть.
В ОДА в інфікуванні звинувачують самих працівників, мовляв ті не дотримували всіх рекомендованих протиепідемічних заходів.
Тетяна Щербак, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації:
Це є закритий заклад, недостатність кадрів і робота медичних працівників у різних відділеннях. Тобто ми маємо використання лікаря в декількох і однієї санітарочки в декількох відділеннях, порушення протиепідеміологічних заходів медичними працівниками. Говорити про те, що у медпрацівників немає засобів індивідуального захисту, ми не можемо, вони забезпечені.
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