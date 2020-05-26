Спалахи можуть повернутися туди, де перша хвиля вщухла

Країни, які скасовують карантин занадто рано, можуть наразитися на новий сплеск епідемії - попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я. За словами голови відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкла Раяна, наразі світ перебуває на екваторі першої хвилі пандемії коронавірусу.

Того часу як у Європі кількість нових випадків зараження зменшується, на інших континентах і далі росте. Тож у ВООЗ застерігають: спалахи можуть повернутися туди, де перша хвиля вщухла.

Тому ймовірні нові піки захворюваності, ще до початку другої хвилі епідемії, на яку очікують восени.