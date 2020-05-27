В среду, 27 мая, полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении на жизнь гражданина Черногории в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в начале мая киллеры прибыли в Украину и заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить улики.

Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции установили лица, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, которые контролируют наркотрафик.

Пока фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 15 части 2 статьи 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в центре Киева прогремела стрельба.