Опади почалися у травні, їх прогнозують і на початок червня

Знову ожили - водоспади Ігуасу на кордоні Бразилії та Аргентини вони наповнилися після рясних дощів. понад десять місяців у регіоні тривала посуха, найсильніша за останні кілька років. Тому водоспади обміліли.

Опади почалися у травні, їх прогнозують і на початок червня. Завдяки цьому покращується і навігація річкою Ігуасу. Водоспади - популярне місце серед туристів з усього світу. Нині вхід тимчасово закрили через пандемію.