Водоспади Америки "напилися" дощів та ожили [ Редактировать ]
Знову ожили - водоспади Ігуасу на кордоні Бразилії та Аргентини вони наповнилися після рясних дощів. понад десять місяців у регіоні тривала посуха, найсильніша за останні кілька років. Тому водоспади обміліли.
Опади почалися у травні, їх прогнозують і на початок червня. Завдяки цьому покращується і навігація річкою Ігуасу. Водоспади - популярне місце серед туристів з усього світу. Нині вхід тимчасово закрили через пандемію.
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