Депутат из "Слуги народа" заразился COVID-19 [ Редактировать ]
Народный депутат от фракции "Слуги народа" Валерий Божик заразился коронавирусом. Депутата изолировали. Об этом "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
На данный момент аппарат Верховной Рады составляет списки людей, которые в последнее время контактировали с инфицированным.
"Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат (на коронавирус - ред.). Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.
Валерий Божик - заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.
Ранее мы писали, что в ВСУ новая вспышка коронавируса.
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