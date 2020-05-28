Народный депутат от фракции "Слуги народа" Валерий Божик заразился коронавирусом. Депутата изолировали. Об этом "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

На данный момент аппарат Верховной Рады составляет списки людей, которые в последнее время контактировали с инфицированным.

"Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат (на коронавирус - ред.). Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.

Валерий Божик - заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.

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