Умер легендарный украинский композитор [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, умер выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик. Композитор ушел жизни на 81-м году жизни. Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко в Facebook.
Причин смерти композитора он не назвал.
"Отошел в вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.
Мирослав Скорик - всемирно известный композитор и дирижер. Его произведения исполняются в десятках странах мира, в частности в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Австрии и странах Балтии. Часто Скорик выступал исполнителем собственных произведений как дирижер и пианист.
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