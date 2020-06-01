В понедельник, 1 июня, умер выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик. Композитор ушел жизни на 81-м году жизни. Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко в Facebook.

Причин смерти композитора он не назвал.

"Отошел в вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.

Мирослав Скорик - всемирно известный композитор и дирижер. Его произведения исполняются в десятках странах мира, в частности в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Австрии и странах Балтии. Часто Скорик выступал исполнителем собственных произведений как дирижер и пианист.

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