У містечку Вараш, поблизу Рівненської АЕС спалах коронавірусу. На атомній електростанції захворіли працівники. Тож у Вараші поновили карантин. Усі попередні послаблення скасували: закрили - літні тераси ресторанів, магазини, обмінники. Це обурило містян, і люди вийшли на протест.

Вараш оточений блокпостами. В'їзд у місто лише через КПП. Тут чергує наряд Нацгвардії, рятувальники та поліція.

Микола Чаплинський, дільничний офіцер Вараського відділу поліції:

Це обробка хімічним розчином транспортних засобів - це колеса та рама з метою недопускання занесення вірусу через пил. Також проводиться перевірка автомобілів, які заїжджають з інших областей.

Такі обмеження запровадили через те, що у місті стратегічний об'єкт - Рівненська АЕС. Зараз вона працює у штатному режимі, та коронавірус проник і сюди. Тут захворіло п'ятеро співробітників. Тому контроль за здоров'ям працівників посилили.

Вікторія Леонова, начальниця пресцентру Рівненської АЕС:

Це персонал, який безпосередньо керує атомними енергоблоками. Вони живуть в готелі, довозять їх на роботу окремим транспортом за окремим маршрутом.

Майже місяць Вараш прожив у режимі послаблення карантину. Ще на початку травня тут відкрили ринки, магазини, салони краси. Згодом торговельні центри та кав'ярні. За цей час сорокатисячне містечко вже встигло зажити на повну.

Ольга Захарчук, жителька м. Вараш:

Діток треба переодягнути, вони попідростали, було незручно, а коли відкрились магазини, звичайно, люди пішли у них.

Та не встигли містяни звикнути до повноцінного життя, як у Вараші надзвичайна комісія по міськраді знову посилила карантин. Усе через те, що у місті побільшало хворих на COVID-19.

Сергій Анощенко, міський голова Вараша:

Протягом двох днів - вісім підтверджених випадків. Це дуже багато і поруч село Собіщиці. Там також 5 підтверджених випадків за два дня. Вирішили повернутись до більш жорстких заходів - закриття ринків, закриття перукарень і торгових точок.

Таке рішення не сподобалося підприємцям - зранку вони взяли в облогу міськраду. На протест вийшло близько двох сотень людей.

Наталія Калуш, голова Асоціації підприємців м. Вараш:

Люди дуже обурені, тому що це один єдиний дохід, який дає можливість забезпечувати себе, сім'ю найманих людей. І це взагалі це абсурд. Сьогодні всі знову вийшли на роботу, тобто ми не підкоряємося закону, який видала міськрада.

Люди вимагають дозволити їм торгувати. Кажуть, не розуміють, чому дрібний бізнес закривають, а великим мережам й надалі дозволяють працювати.

Роман Ступак, підприємець, житель м.Вараш:

Все закуплено. Ми ж почали торгувати і знову набрались боргів дуже великі і це все не розпродалося.

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Негайно скликайте комісію і відмініть своє рішення.Сьогодні при нас. Зараз.

Підприємці тримали міську раду в облозі пів дня. Врешті, надзвичайну комісію зібрали. І вже по обіді під тиском підприємців влада міста скасувала своє рішення про посилення карантину. У Вараші й надалі працюватиме увесь малий та середній бізнес. Але з дотриманням санітарних норм.