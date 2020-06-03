Стрельба на 7-м километре в Одессе: появились новые детали [ Редактировать ]
Полиция установила 5 активных участников стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе, которая произошла утром 2 июня. К стрельбе причастны работники одной из охранных фирм.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации действий установленных правонарушителей. Также ведутся поиски других причастных к преступлению.
Полиция открыла еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке, а именно по статье 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и статье 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.
Ранее мы писали, что в центре Киева произошла стрельба.
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