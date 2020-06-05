Канадские ученые нашли необычный способ попадания вируса-возбудителя респираторных инфекций.

Об этом сообщает Science Science Daily.

По информации, рецепторы клеток организма, которые подвергаются заражению, будто открывают безопасный маршрут для вируса, обходя клетки-защитники.

Отмечается, что респираторно-синициальный вирус является особенно опасным для детского организма и против него не существует вакцины.

Ранее мы писали о том, что стало известно, кому повезет не заразиться коронавирусом. У таких людей очень быстро вырабатывается иммунитет против инфекции.