Смертельный вирус внедряется в клетку "через дверь" [ Редактировать ]
Канадские ученые нашли необычный способ попадания вируса-возбудителя респираторных инфекций.
Об этом сообщает Science Science Daily.
По информации, рецепторы клеток организма, которые подвергаются заражению, будто открывают безопасный маршрут для вируса, обходя клетки-защитники.
Отмечается, что респираторно-синициальный вирус является особенно опасным для детского организма и против него не существует вакцины.
Ранее мы писали о том, что стало известно, кому повезет не заразиться коронавирусом. У таких людей очень быстро вырабатывается иммунитет против инфекции.
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