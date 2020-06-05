В пятницу, 5 июня, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страны Евросоюза не открывают границы для украинских туристов по причине высоких показаний заболеваемости коронавирусом в Украине.

По его словам, в ЕС установлен определенный лимит количества больных на 100 тысяч населения.

Мы находимся очень близко к этому порогу. И незначительное даже улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты и въезд для украинцев будет открыт.

Перед этим вице-спикер парламента Елена Кондратюк, спросила, почему с 15 июня страны ЕС не открывают свои границы для украинских туристов.

Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблемы с доверием количеству тестов.

Ранее мы писали о том, когда Турция откроет границы для украинцев.