Система відеофіксації визначила "героїв доріг" Київщини [ Редактировать ]
200 тисяч порушень! І це лише у Києві та області, і лише за 5 днів. Саме стільки зафіксували камери автофіксації. Всі ці порушення - через перевищення швидкості, бо поки що система фіксує лише це. І вже є перші рекордсмени.
У суботу водій на "Хюндаї" став фотозіркою одразу на 10 камерах! А от статус найшвидшого здобув власник "Мерседесу" гнав більше двохсот кілометрів на годину. Тепер гонщикам мають надійти листи щастя.
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