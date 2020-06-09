Маски з посмішкою та вільні місця: ресторани Бельгії вийшли з карантину [ Редактировать ]
Як зберегти усмішку офіціанта, якщо він має носити маску, та як переконати клієнтів, що їсти у ресторані безпечно? Знають у Бельгії. Там після тривалого локдауну - відкрились бари та ресторани. Як все працює? Особисто перевіряла Олена Абрамович.
Випити келих пива на терасі - цього задоволення бельгійці були позбавлені майже три місяці. І от нарешті барам та ресторанам дозволили відкритися. Ну що ж, подивимось, як тут тепер.
Порції ті самі, асортимент теж, бармени без рукавичок, але в масках. Закривати обличчя бельгійський уряд зобов'язав увесь обслуговуючий персонал. Ще одне правило - не більше 10 людей за столиком. І в той час як в Єврокварталі поки не малолюдно, центр міста уже гуде.
Мендерес Дінсер, менеджер бару:
Ми трохи побоювалися, не були певні, чи дійсно вдасться привабити людей. Зрештою - у нас доволі людно. І дійсно гарна енергія, усі суперпозитивні. Хоча погода зараз не дуже, нам пощастило мати прекрасну терасу - це великий плюс.
Це одна із найпопулярніших площ, тому сюди місцева молодь попрямувала насамперед.
Анжелік Кабре, жителька Брюсселя:
Відчувається відсутність туристів. Тут зазвичай дуже важко знайти вільний столик. А тепер одне задоволення, жодних проблем.
А це вже ресторанчик у спальному районі Брюсселя. Публіка тут інша, тож власник встановив скляні перегородки між столиками, аби клієнти почувалися безпечніше. А от так званих "бульбашок" із плексигласу, які активно рекламувались під час локдауну, ми поки не помітили. Немає вимоги від влади немає і попиту. Натомість тут стають все популярнішими маски, на яких друкують фото обличчя.
Чарльз де Бельфруа, власник фірми, що друкує зображення на масках:
Ми подумали, що носіння масок трохи дегуманізує. І це правда, що деяким галузям це шкодить. Тому ми вирішили знайти спосіб зберегти посмішку, обличчя, ідентичність.
Тож офіціанти у брюссельських ресторанах тепер матимуть змогу завжди бути усміхненими. Хоча тут широка посмішка не така традиційна, як наприклад, у США. Тож дехто вирішив надрукувати менш емоційний вираз свого обличчя.
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