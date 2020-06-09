На Черкащині психоневрологічний інтернат став осередком епідемії [ Редактировать ]
На Черкащині у містечку Золотоноша спалах коронавірусу в закритому закладі. В психоневрологічному інтернаті. Як туди потрапив вірус? З'ясовував Станіслав Кухарчук.
Психоневрологічний інтернат в селі Бакаївка біля Золотоноші. З березня тут суворий карантин. Але напередодні COVID виявили у 20 пацієнтів. Як вірус потрапив у заклад - керівництво не коментує, а підопічні інтернату взагалі бояться про це говорити.
Сергій Слива, пацієнт Золотоніського психоневрологічного інтернату:
Так у вас якісь обстеження робили чи що? - Пока нічого не робили, поки забороняють виходити, з березня місяця. Та чого, я вам зараз розкажу, ви поїдете, я останусь, то мене тут...
"Добрий день, поспілкуєтесь з нами? - А чо ви тут знімаєте, я зараз міліцію визву".
За попередньою версією обласного департаменту соцзахисту - інфекцію в інтернат принесла одна з санітарок. Підозрюють, жінка свідомо приховувала своє захворювання аби не втратити роботу.
Руслан Чикало, директор депертаменту соціального захисту населення Черкаської ОДА:
Єсть в неї розписки, тобто, зміни які заходили в нас на чергування на карантин, був висновок по ПМСД первинці, що людина здорова, також ми робили аналізи температури. Але це вже ми потім, коли розбирались, то кажуть, що вона вживала жарознижуючі, щоб приховати, що вона хвора і як тільки зміна у неї закінчилась, то вона одразу звернулась до свого сімейного лікаря.
За фактом зараження пацієнтів департамент проводить службове розслідування, а поліція вже планує відкрити кримінальне провадження за порушення карантину.
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