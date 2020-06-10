Программа с Украиной: в МВФ назвали риски [ Редактировать ]
Новая программа кредитования Украины связана с большим риском и неопределенностью. Такое предупреждение сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, говорится в пресс-релизе МВФ.
Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики.
Она напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании.
Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг.
Георгиева также указала на необходимости сохранить независимость НБУ.
Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики.
Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
по теме
Требования МВФ: в Минфине раскрыли все детали
В пятницу, 5 июня, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд имеет ряд условий по продолжению сотрудничества с Украиной
Смена программы МВФ для Украины: названа причина
Международный валютный фонд отказал Украине в трехлетней программе
Ціна кредиту: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає розсекретити домовленості з МВФ
В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають від Кабміну публічно представити параметри Меморандуму з МВФ і розкрити всі взяті владою зобов'язання
Украина подпишет меморандум с МВФ: Зеленский назвал сроки
По словам президента, в ближайшее время он одобрит закон о банках
Первый транш кредита МВФ: на что потратят деньги
остоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сделал заявление