Новая программа кредитования Украины связана с большим риском и неопределенностью. Такое предупреждение сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, говорится в пресс-релизе МВФ.

Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики.

Она напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании.

Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг.

Георгиева также указала на необходимости сохранить независимость НБУ.

Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики.

Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.