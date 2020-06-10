Крушение МН17: появился свидетель запуска ракеты [ Редактировать ]
Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому самолету рейса MH17 на Донбассе. Сторона обвинения хочет заслушать этого анонимного свидетеля.
Об этом заявили во время сегодняшних слушаний по делу о катастрофе рейса MH17, сообщает издание nu.nl.
По данным прокуратуры, свидетель, которого называют X48, присутствовал на месте выстрела и заявил в 2016 году, что видел зенитно-ракетную установку, а также запуск ракеты и след, оставшийся после ее запуска.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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