На пограничном пункте пропуска "Шегини", который находиться на границе с Польшей люди вынуждены стоять в очереди около 10 часов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По информации, около границы собрались около 400 человек, которые не соблюдают норм социальной дистанции и без средств защиты.

Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

Отмечается, что украинская сторона подала запрос о скорейшем оформлении пропуска людей на польском КПП и призвала украинцев по возможности пересекать границу на других пунктах пропуска.

Ранее мы писали о том, что Литва и Польша ослабили карантинные ограничения на границе. Для проезда нужно будет показать документ с целью поездки.