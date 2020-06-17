Із Славутицької міської лікарні протягом місяця звільнять 105 людей персоналу - про це стало відомо за результатами засідання сесії міської ради, яка відбулася напередодні і тривала до глибокої ночі. Її скликали позачергово - за ініціативи кількох обранців.

За внутрішнім наказом головлікаря, скорочення відбуватиметься у дві черги - з першого липня і першого серпня.

Зокрема, тепер 25-тисячне місто залишиться без послуг пологового будинку, фізіотерапевтичного відділення, патологоанатома, стоматології дорослої (крім екстреної).



Крім того, суттєво скорочують кількість ліжкомісць у стаціонарі. Вже незабаром лікарня зможе одночасно приймати замість 120 пацієнтів - лише 39.

Крім вузькопрофільних фахівців, без роботи залишаться обслуговуючий персонал і працівники, які опікувалися інфраструктурою. Хто тепер керуватиме господарськими справами можна лише здогадуватись. (на руїни у медмістечку вже перетворюється приміщення колишнього пологового та інші об'єкти комплексу).

Керівництво лікарні пояснило звільнення сотні працівників - другим етапом медреформи. Мовляв, медична установа уклала договори з Національною службою здоров'я України - на вісім пакетів послуг. Тож, потреби тримати "зайву сотню" - немає.

Рятувальним кругом для лікарні, могло б стати фінансування з міського бюджету. Та цю ідею депутати на вчорашній сесії не підтримали. Не назбиралося голосів й на відтермінування введення наказу про масове звільнення у дію.

Тож тепер, аби, на приклад, народити - породіллі будуть змушені долати 60 кілометрів до Чернігова. Чи доїдуть взагалі? Теж питання. Адже, на балансі Славутицької лікарні всього три автомобілі швидкої... які обслуговують 25тисячне населення.

Подібна ситуація - у десятках міст країни. За крок до закриття, на приклад, Іркліївська лікарня на Черкащині.

Там громада об'єдналася - люди зібрали підписи і звернулися до облради та парламенту. Припиняти оборону закладу - не збираються.

Поталанило (якщо можна так сказати), Дніпровському реабілітаційному шпиталеві - головлікарка зуміла "вибити" з чиновників повне фінансування, оголосивши голодування.