Полпред России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в якобы выходе из Минского процесса. По его словам, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть минского комплекса мер с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс".

Грызлов считает, что Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил".

"Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса", - сказал он.

Он заявил о срыве со стороны Украины процесса обмена пленными и считает провокацией одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса.

При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято".

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