Россия заявила о выходе Украины из Минского процесса [ Редактировать ]
Полпред России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в якобы выходе из Минского процесса. По его словам, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть минского комплекса мер с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс".
Грызлов считает, что Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил".
"Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса", - сказал он.
Он заявил о срыве со стороны Украины процесса обмена пленными и считает провокацией одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса.
При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято".
Ранее мы писали, что переселенцы в ТКГ будут участвовать на постоянной основе.
по теме
Переговоры по Донбассу: переселенцы в ТКГ будут участвовать постоянно
В Офисе президента сделали заявление
В МИД Украины рассказали о нарушении прав человека в Крыму
В министерстве заявили, что Россия использует обострение гуманитарной ситуации
Почти 700 зараженных: в Украине зафиксировали антирекорд по COVID-19
По состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения
Под Харьковом мужчина подорвался на гранате
На место происшествия выехали оперативники и спасатели
Невыносимая жара: синоптики шокировали украинцев прогнозом погоды
В четверг, 11 июня, по прогнозам синоптиков, во всех областях Украины будет очень жарко