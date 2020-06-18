Еще одна авиакомпания закрыла продажу билетов [ Редактировать ]
До 15 июля включительно авиакомпания "SkyUp Airlines" закрыла продажу авиабилетов на рейсы по большинству направлений. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно.
В "SkyUp" добавили, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования. Авиаперевозчик информирует пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.
Ранее мы писали о том, что в июне-июле 2020 года некоторые авиакомпании возобновят полеты в Украину. Смотрите список рейсов.
по теме
Когда в Турцию будут пускать украинцев без тестирования и изоляции
Украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию
МАУ закрыла продажу билетов
Авиакомпания Международные авиалинии Украины приостановила продажу билетов до 1 августа
Возобновление перелетов: из каких стран будут пускать без обсервации
С 15 июня в Украине возобновляют международное авиасообщение
Перелеты во время пандемии: главные правила
В Государственной авиационной службе рассказали о требованиях для восстановления авиаперелетов в условиях адаптивного карантина в Украине
Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение
Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект