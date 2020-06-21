Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло поздоровив українських лікарів із Днем медика [ Редактировать ]
Особливі молитви сьогодні звучали у храмах і монастирях УПЦ. В день медичного працівника Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав усіх лікарів з професійним святом і відзначив їхній подвиг у боротьбі із епідемією COVID-19. Богослужіння завершилося піднесеною молитвою за позбавлення від епідемії коронавірусу та за здоров'я лікарів, які протистоять страшній хворобі.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Мы видим, как они стоят на страже, не только врачи, медсестры, санитары, которые по 5-7 часов стоят над нашим телом после аварий складывая человека или онкологические заболевания, или болезнь, как сегодня коронавирусная. Хотя угрожает и им смерть, но они жертвенно, может даже не понимая того, что они делают, но идут навстречу к нам. Мы просим у них помощи, чтоб Господь сохранил их, чтоб Господь дал им мудрость, чтоб Господь дал им терпение.
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