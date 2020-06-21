Особливі молитви сьогодні звучали у храмах і монастирях УПЦ. В день медичного працівника Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав усіх лікарів з професійним святом і відзначив їхній подвиг у боротьбі із епідемією COVID-19. Богослужіння завершилося піднесеною молитвою за позбавлення від епідемії коронавірусу та за здоров'я лікарів, які протистоять страшній хворобі.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври: