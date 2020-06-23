Штормове попередження, яке ДСНС оголосила ще напередодні, залишається актуальним для Києва та центральних областей України. Синоптики очікують у регіоні рясних злив. Власне, напередодні вони вже вдарили принаймні по столиці. Втім, якщо у Києві зливи пройшли вперше за понад тиждень і принесли полегшення після спеки, то в західних областях негода давно перетнула небезпечну межу.

Червоний рівень небезпеки на Буковині. Негода затопила десятки будинків, зруйнувала дороги і мости. Натиску стихії не витримують навіть споруди, спеціально зведені для цього. У селі Банилів прорвало дамбу. Вода розлилася навколишніми вулицями. Про ситуацію в регіоні - Ольга Паламарюк розкаже.

В селі працюють рятувальники. Укріплюють дамбу та евакуюють людей.

Олексій Гайдай, начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації:

Люди виходять. Хто не може рухатися самостійно - вивозимо людей в безпечне місця. Їх дуже мало - тих, хто не можуть самостійно рухатися. Тому, в основному, пішим маршрутом люди виходять у місця суші.

Селяни налякані. Розказують, що не встигли з дому забрати навіть документи.

Ми чекаємо від держави допомоги, якоїсь компенсації. Бо так тяжко все життя працювали і в один момент. Нас багато таких є, що постраждали.

Раніше, у 2008 така ситуація вже була. Но мірі ніякі не приймалися. Тому бачите, що маємо знову. Можна було це попередити, але ніхто цього не хоче.

За попередніми підрахунками, від повені постраждало, щонайменше, 80 будинків. Про допомогу, від владників, просять і в сільські раді.

Тетяна Кузяк, в.о. сільського голови села Банилів:

Ми складаємо списки там, де є діти до 18 років - обіцяли чимось їм допомогти. А поки що… Місцевий бюджет ми робимо своїми силами, що можемо. Організували підвіз хліба, питної води, просимо підприємців відгукнутися.

Тим часом, вода в річках продовжує прибувати. Очікується, що до кінця дня може затопити і частину Чернівців. Населення попередили про можливу евакуацію. Постраждалих готові прийняти в готелях та одній із шкіл.