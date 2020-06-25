После изнасилования в Кагарлыке Киевской области местный отдел полиции окончательно ликвидируют 25 июля. На звонки здесь будет реагировать полиция Обухова. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, полицейский участок в Кагарлыке еще месяц официально будет работать.

"Но 25 июля в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлыкском, - ред.) районе", - отметил источник.

Читайте также Изнасилование в Кагарлыке: полицейским изменили подозрения

Он также добавил, что после ликвидации участка на звонки жителей Кагарлыка будет реагировать Обуховский отдел полиции, который находится в 40 километрах.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.