Опасность позади: уровень воды в Днестре снижается [ Редактировать ]
Уровень воды в Днестре снижается. Опасность позади. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Мама женщины оказалась практически в эпицентре событий.
К счастью, воды в доме мамы, на Тернопольщине, не было. Только в подвалах, дворе и на огороде. Остается ждать чтобы вода возвратилась в привычное русло. Подсохла пашня. Возможно, даже еще посадить овощи получится ...Спасибо всем за поддержку !!!
Подтопленными остаются населенные пункты 4 районов Львовской области и один - Монастыриский - на Тернопольщине. Всего в обеих областях подтоплены более сотни зданий.
Ранее мы писали, что непогода накрыла пять украинских областей, неся за собой масштабные паводки и оползни.
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