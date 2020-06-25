Уровень воды в Днестре снижается. Опасность позади. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Мама женщины оказалась практически в эпицентре событий.

К счастью, воды в доме мамы, на Тернопольщине, не было. Только в подвалах, дворе и на огороде. Остается ждать чтобы вода возвратилась в привычное русло. Подсохла пашня. Возможно, даже еще посадить овощи получится ...Спасибо всем за поддержку !!!

Подтопленными остаются населенные пункты 4 районов Львовской области и один - Монастыриский - на Тернопольщине. Всего в обеих областях подтоплены более сотни зданий.

Ранее мы писали, что непогода накрыла пять украинских областей, неся за собой масштабные паводки и оползни.