Допомога по-європейськи. В Іспанії держава почала програму підтримання найбіднішого населення. Людям будуть виплачувати гарантований мінімальний дохід.

Про яку суму йдеться та хто зможе на неї претендувати?

Молоко, хліб, крупи. Раз на тиждень волонтери привозять харчі жителям Барселони, які ледве зводять кінці з кінцями. Серед постійних клієнтів і мати двох маленьких дітей Араселі. Через пандемію коронавірусу жінка вже кілька місяців не може знайти роботу.

Араселі, жителька Барселони:

У цьому пакунку не просто їжа. У ньому любов і надія. Це доказ того, що на світі є хороші люди, і ми дуже вдячні їм за допомогу.

Відтепер Араселі та інші іспанці, які живуть у злиднях, можуть розраховувати й на фінансову підтримку держави. Іспанія починає виплачувати мінімальний базовий дохід.

Дискусії про необхідність запровадження гарантованого мінімального доходу в Іспанії точилися давно. Нарешті перейти від розмов до діла - політиків змусила пандемія коронавірусу. Через жорсткий карантин роботу втратили сотні тисяч іспанців. А люди, які й до кризи жили незаможно, взагалі опинилися на межі бідності.

Претендувати на виплати можуть люди віком від двадцяти трьох до шістдесяти п'яти років. Які протягом року робили внески до фонду соціального страхування, ведуть самостійне домогосподарство й чий дохід у складі цього господарства не перевищує двохсот тридцяти євро на місяць.

Хосе Луїс Ескріва, міністр з питань соціальної політики:

Наша мета - подолати бідність. Для Іспанії це велика проблема. Ми сконцентруємося на підтриманні домогосподарств, члени яких мають дуже низький дохід.

Пабло Іглесіас, віце-прем'єр-міністр Іспанії:

Це історичне рішення для нашої демократії. І я радий, що можу оголосити про народження в Іспанії нового соціального права.

Розмір виплат розраховуватимуть індивідуально.

Пабло Іглесіас, віце-прем'єр-міністр Іспанії:

Мінімальна сума становитиме 462 євро. Стільки отримуватиме доросла людина, яка мешкає одна. Якщо йдеться про родину, то ми виділятимемо на кожного її члена по 139 євро, незалежно від його віку. Максимальний розмір субсидії - 1015 євро.

Влада Іспанії прогнозує, що по допомогу до держави звернуться щонайменше 800 тисяч родин, а це - понад 2 мільйони людей.