У США назвали ціну ліків проти коронавірусу [ Редактировать ]
Американська фармацевтична компанія назвала ціну антикоронавірусного препарату "Ремдесивір". Поки його використовують лише у США. Вартість одного флакону - 390 доларів, однак для приватних страхових компаній США препарат коштуватиме 520 доларів
Для США та інших розвинених країн, тоді як приватним компаніям - 520 доларів. У середньому на курс лікування одного пацієнта йде - п'ять діб, тобто шість флаконів.
Водночас, у компанії-виробнику зазначили, що просять за продукт значно менше "можливої" вартості, щоб зробити ліки доступними в умовах глобальної необхідності.
Нагадаю, препарат "Ремдесивір" - наразі вважається єдиним ефективним засобом у лікуванні важких пацієнтів. США вже закупила півмільйона ампул "Ремдесивіру", оскільки там побоюються, що усім ліків не стачить. Закупити препарат планує і Україна.
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