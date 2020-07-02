На мусорной свалке в Николаевской области бушует масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, огонь пылает на полигоне "Мылыча" возле села Мешково-Погорелово. Пожар наблюдают на площади в 1000 кв.м.

Отмечается, что пожары на свалке происходят часто с наступлением жаркой погоды из-за того, что предприятие, которое должно обеспечивать противопожарную безопасность на объекте, самоустранилось от выполнения прямых обязанностей.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар. Спасатели наблюдают там тление травяного покрова.