Николаевщина "задыхается" от крупного мусорного пожара (видео) [ Редактировать ]
На мусорной свалке в Николаевской области бушует масштабный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, огонь пылает на полигоне "Мылыча" возле села Мешково-Погорелово. Пожар наблюдают на площади в 1000 кв.м.
Отмечается, что пожары на свалке происходят часто с наступлением жаркой погоды из-за того, что предприятие, которое должно обеспечивать противопожарную безопасность на объекте, самоустранилось от выполнения прямых обязанностей.
Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар. Спасатели наблюдают там тление травяного покрова.
по теме
В Днепре из общежития экстренно эвакуировали студентов: что случилось
Причина пожара устанавливается
Обнаружили обгоревшее тело: в Киеве горели торговые павильоны
Огонь понес за собой человеческие жертвы
Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности
25-27 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве вспыхнуло общежитие со спящими студентами
На момент прибытия спасателей администрация общежития уже начала эвакуацию студентов
В центре Киева вспыхнул дом (видео)
Во вторник, 23 июня, в Киеве произошел пожар в доме на бульваре Тараса Шевченко, 2