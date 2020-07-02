Угроза есть: вода в Днестре достигла опасной отметки [ Редактировать ]
Уровень воды на нижнем Днестре достиг опасных отметок и продолжает повышаться. На низких участках автодороги Одесса-Рени вода поднимается к полотну дороги. Об этом сообщает пресс-служба бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.
Как сообщается, на реке Днестр возле водного поста Белгород-Днестровского уровень воды составляет 155 см над нулем поста.
"Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления пока не произошло благодаря защите территории насосной станцией", - говорится в сообщении.
Кроме того, поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой.
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