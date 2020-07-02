Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Соответствующий документ, датированный 30 июня, опубликован на сайте главы государства.

Постановляю прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации. Образовать комиссию по ликвидации, определив ее председателемруководителя аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Галабудскую Татьяну Николаевну.

Ей поручили в трехмесячный срок отчитаться о результатах работы ликвидационной комиссии. Кабмин должен решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомиссии. Указ от 23 ноября 2011 года о создании Нацкомфинуслуг признается недействительным.

Нацкомфинуслуг занималась созданием условий для функционирования рынков небанковских финансовых услуг, укреплением системной стабильности и усилением финансвоой инклюзии на этих рынках, обеспечением защиты прав потребителей небанковских услуг, а также интеграцией Украины в мировое финансовое пространство.

На сайте ликвидированного госоргана сообщается, что с 1 июля 2020 года функцию регулятора рынков небанковских финансовых услуг выполняют Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они получили "в наследство":

233 страховые компании;

337 кредитных союзов;

324 ломбарда;

986 финансовых компаний;

65 негосударственных пенсионных фондов (НПФ);

22 администратора НПФ;

2 доверительных общества.

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