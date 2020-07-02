Зеленский ликвидировал Национальную комиссию финансовых услуг [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Соответствующий документ, датированный 30 июня, опубликован на сайте главы государства.
Постановляю прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации. Образовать комиссию по ликвидации, определив ее председателемруководителя аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Галабудскую Татьяну Николаевну.
Ей поручили в трехмесячный срок отчитаться о результатах работы ликвидационной комиссии. Кабмин должен решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомиссии. Указ от 23 ноября 2011 года о создании Нацкомфинуслуг признается недействительным.
Нацкомфинуслуг занималась созданием условий для функционирования рынков небанковских финансовых услуг, укреплением системной стабильности и усилением финансвоой инклюзии на этих рынках, обеспечением защиты прав потребителей небанковских услуг, а также интеграцией Украины в мировое финансовое пространство.
На сайте ликвидированного госоргана сообщается, что с 1 июля 2020 года функцию регулятора рынков небанковских финансовых услуг выполняют Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они получили "в наследство":
- 233 страховые компании;
- 337 кредитных союзов;
- 324 ломбарда;
- 986 финансовых компаний;
- 65 негосударственных пенсионных фондов (НПФ);
- 22 администратора НПФ;
- 2 доверительных общества.
Ранее "Подробности" сообщали о том, как отставка главы НБУ повлияет на курс валют.
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