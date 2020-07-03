Акционеры Sony одобрили предложение об изменении названия компании на "Sony Group". Соответствующее решение было принято на ежегодном собрании, сообщает portaltele.com.ua.

Изменение названия вступит в силу в апреле 2021 года.

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Отмечается, что это первая смена названия для компании за более чем 60 лет. Решение было принято, чтобы более широко позиционировать Sony Group. Основным направлением деятельности компании является разработка электронных продуктов. Ребрендинг означает, что Sony увеличит свои усилия в финансовых услугах и других сферах бизнеса. Цель состоит в том, чтобы поставить эти направления в один ряд с электроникой.

"Мы решили переименовать компанию в Sony Group, потому что мы хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля, чтобы способствовать развитию бизнеса", - заявила генеральный директор Sony Йошида Кеничиро.

К слову, Sony была основана в 1946 году. Сначала компания называлась Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd, но в 1958 году ее переименовали на Sony.

Ранее сообщалось, что Facebook изменила правило написания названия "Киев".