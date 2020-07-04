Підготовка до другої хвилі. У Німеччині стартувало масштабне дослідження - перевірятимуть, у кого є антитіла до коронавірусу. Науковці хочуть зрозуміти, як поширюється хвороба і які карантинні заходи мають найбільший ефект. Тетяна Логунова розкаже більше.

Німкеня Штеффі Нутт здає тест на антитіла до коронавірусу. Останнім часом дівчина не хворіла, але науковці все одно запропонували їй перевіритися. Штеффі - одна з десятків тисяч добровольців, які беруть участь у масштабному дослідженні.

Штеффі Нутт, жителька Німеччини:

Ніяких симптомів коронавірусу у мене не було. Але мені все одно цікаво, а раптом я вже контактувала з інфікованою людиною.

Протягом кількох місяців науковці тестуватимуть жителів різних міст і сел Німеччини. Здати кров запропонують людям усіх вікових категорій, представникам різних соціальних і професійних груп. Потенційних добровольців обере комп'ютер.

Мета дослідження - з'ясувати як саме і з якою швидкістю поширюється вірус. Чому час від часу виникають спалахи хвороби і чи можна їх попередити? Які карантинні заходи дієві, а які не мають жодного ефекту? І, найголовніше, як багато німців вже мають імунітет до хвороби і наскільки він стійкий?

Щоб отримати відповіді на усі ці питання, зразок крові кожної людини тестуватимуть п'ятьма різними методами.

Герард Краузе, керівник центру з дослідження інфекційних хвороб:

Завдяки цьому дослідженню, ми зможемо зрозуміти, як саме поширювався вірус. А ще визначимо, як швидко зростає відсоток людей, які вже мають антитіла. І перевіримо, як довго ці антитіла зберігаються у крові. Це допоможе нам у розробці вакцини.

На результати дослідження чекають і політики. Щоб зрозуміти, які карантинні обмеження слід запроваджувати у випадку другої хвилі пандемії.

Томас Ройманн, мер міста Ройтлінген:

Ми повинні знати, наскільки ефективними були карантинні заходи. Іншими словами, чи має сенс закривати дитячі садки? Або припиняти роботу підприємств?

Німеччина - одна з тих європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії. За офіційними даними, тут захворіли майже 200 тисяч людей. Понад дев'ять тисяч з них померли. Наразі епідемія пішла на спад, але інфекціоністи не виключають, що восени прийде друга хвиля.