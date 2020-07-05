В Україні продовжує зростати кількість хворих та госпіталізованих із пневмонією людей. Про це повідомляють в МОЗ. Протягом останньої доби виявили 823 нові випадки зараження на коронавірусною інфекцією.

Понад 200 людей подолали хворобу, 22 особи померли. Антирейтинг за кількістю захворівших за добу очолила Львівська область - майже 140 випадків, за нею ідуть Закарпатська та Донецька області.

Високими показниками зараження інфекцією занепокоєні в МОЗ. Українців закликають не розслаблятися та дотримуватися карантинних рекомендацій.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: