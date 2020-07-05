Українців закликали не розслаблятися та дотримуватися коронавірусних обмежень [ Редактировать ]
В Україні продовжує зростати кількість хворих та госпіталізованих із пневмонією людей. Про це повідомляють в МОЗ. Протягом останньої доби виявили 823 нові випадки зараження на коронавірусною інфекцією.
Понад 200 людей подолали хворобу, 22 особи померли. Антирейтинг за кількістю захворівших за добу очолила Львівська область - майже 140 випадків, за нею ідуть Закарпатська та Донецька області.
Високими показниками зараження інфекцією занепокоєні в МОЗ. Українців закликають не розслаблятися та дотримуватися карантинних рекомендацій.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Заходите в будь-яке приміщення одягайте, будь ласка маску. Якщо десь знаходитесь завжди дотримуйтесь соціальної дистанції. Вона складає всього 1, 5 метра, це не так багато і дуже легко цей процес контролювати, користуйтесь антисептиками. Це все знижує ризик інфікування коронавірусною хворобою.
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