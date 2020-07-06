В Мукачево из ручного гранатомета было обстреляно одно из зданий базы отдыха "Аква сити".

Об этом сообщает Mukachevo.info.

По информации, снаряды повредили стекла здания и прилегающей беседки.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что неизвестный попала из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша.

Отмечается, что не разорвавшийся снаряд был найден на крыше одной из беседок. Полиция начала расследование.

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