Драка зайцев посреди улицы "взорвала" интернет (видео) [ Редактировать ]
Посреди улицы подрались зайцы/ Фото: ololo.tv
Битва двух диких зайцев посреди улицы "взорвала" сеть. Забавный видеоролик с животными собрал более 5 млн просмотров, пишет lux.fm.
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Ушастые что-то не поделили и устроили драку прямо посреди улицы. Зайцы настолько увлеклись процессом, что даже не обращали внимание на то, что за ними следят люди.
Ранее мы писали о том, что лохматые "боксеры" устроили драку в прямом эфире.
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