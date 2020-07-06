Битва двух диких зайцев посреди улицы "взорвала" сеть. Забавный видеоролик с животными собрал более 5 млн просмотров, пишет lux.fm.

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Ушастые что-то не поделили и устроили драку прямо посреди улицы. Зайцы настолько увлеклись процессом, что даже не обращали внимание на то, что за ними следят люди.

Ранее мы писали о том, что лохматые "боксеры" устроили драку в прямом эфире.