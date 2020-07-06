Украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Алисой станцевала под песню Chicabamboni, поддержав челендж Потапа. Соответствующее видео Алексей Потапенко показал на своей странице в Instagram.

Фанаты раскритиковали певицу за видео и сказали, что танцевали они невпопад.

"Полякова без макияжа стремная", "Так и не скажешь, что это та самая фееричная женщина в кокошнике", "Интересно, а ребенок понимает что он такими жестами показывает?", "Ждал, пока Оля локтем дочку вырубит", "Она что беременна? Или пивной животик?", - написали фанаты.

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