Олю Полякову раскритиковали за "пивной животик" (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Алисой станцевала под песню Chicabamboni, поддержав челендж Потапа. Соответствующее видео Алексей Потапенко показал на своей странице в Instagram.
Фанаты раскритиковали певицу за видео и сказали, что танцевали они невпопад.
"Полякова без макияжа стремная", "Так и не скажешь, что это та самая фееричная женщина в кокошнике", "Интересно, а ребенок понимает что он такими жестами показывает?", "Ждал, пока Оля локтем дочку вырубит", "Она что беременна? Или пивной животик?", - написали фанаты.
Ранее мы писали о том, что Катя Варнава поразила кардинальной сменой имиджа. Также сообщалось, что Бритни Спирс шокировала образом.
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