Эстония отправила в Украину 2400 пистолетов Макарова, чтобы "укрепить потенциал обороноспособности" перед лицом российской агрессии. Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину, суверенитет и территориальная целостность которой должны быть восстановлены.

Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает негативное влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год. Помимо пожертвования оружия Эстония помогаетУкраине в подготовке спецназа и в области военной медицины. А также делится опытом в области территориальной и киберзащиты.

Майор Ристо Партел, начальник Вооруженных сил обороны Эстонии, сказал, что пистолеты Макарова больше не нужны его стране, поскольку армия перешла на стандартный калибр НАТО.

Макаров компактен, надежен, прост в использовании по своей конструкции и определенно добавит важный компонент в вооружение украинцев.

Оружие было отправлено по просьбе Украины и предназначено для Вооруженных сил. Транспортные расходы в размере 7 000 евро будет нести Эстония.

Пистолет Макарова - советский самозарядный пистолет калибром 9 мм, разработанный советским конструктором Николаем Макаровым в 1948 году. Принят на вооружение в 1951 году. Являлся одним из самых массовых пистолетов в СССР и на постсоветском пространстве. Вес с патронами - 810 граммов, магазин рассчитан на 8 патронов.

Ранее сообщалось, что США передали Украине ракеты для Javelin.