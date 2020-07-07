Каменских шокировала поклонников "мистическим" фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое интересное фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
"Есть в году несколько дней, когда чувствуешь особую связь с природой . Один из таких - это ночь на Ивана Купала и весь следующий день. Когда кажется, что если прислушаться, можно услышать, как перешептываются деревья и вся природа будто оживает", - подписала фото Настя.
Поклонники оценили снимок Насти. Им понравился ее интересный образ, а сам снимок они назвали "мистическим" и передающим особую энергетику.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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