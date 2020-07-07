Карантин боляче вдарив по важкій промисловості. Кількість безробітних зростає, а уряд блокує відновлення економіки після ковідного локдауну. Про це під час робочої поїздки у Краматорськ розповіла Наталія Королевська. Каже - опозиціонери підготували Антикризову програму. І вимагатимуть її ухвалення.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":