"Опозиційна платформа - За життя" закликає владу прийняти антикризову програму та підтримати українських підприємців [ Редактировать ]
Карантин боляче вдарив по важкій промисловості. Кількість безробітних зростає, а уряд блокує відновлення економіки після ковідного локдауну. Про це під час робочої поїздки у Краматорськ розповіла Наталія Королевська. Каже - опозиціонери підготували Антикризову програму. І вимагатимуть її ухвалення.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
На примере города Краматорска, за период карантина количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в 3 раза, а мы же все знаем. Что далеко не все люди становятся официально на учет. И такое же бедствие у нас по всей стране. Поэтому мы и обращаемся с требованием к правительству, с призывом к президенту, парламенту, что нужно сегодня принимать срочно программу антикризисную, восстановление экономики, поддержки, комплексной программы нашему малому, среднему бизнесу, нашим предпринимателям и нашим промышленникам.
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