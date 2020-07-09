Ще одна гаряча ніч у Белграді через посилення карантину. Рішення уряду серби не підтримують. І свою позицію висловлюють активно масовими антиурядовими протестами. І зі столиці протикарантинний настрій перекинувся на інші міста. Чого вимагають? Та що зараз відбувається у сербській столиці - дивіться далі.

На штурм - як на роботу. Протестувальники вже кілька днів поспіль намагаються взяти Скупщину, тобто парламент.

Намір запровадити комендантську годину в Белграді став пусковим гачком для народного гніву. Демонстрації тривають як у столиці, так і в інших містах. Активісти нападають на місцеві осередки правлячої партії, поліційні відділки, телерадіокомпанії. Вимагають відставки президента та уряду. Найактивніша - молодь.

Ваня Перович, учасник акції:

У мене немає претензій до самих обмежень, але мене обурює, що локдаун спершу скасовують, а потім запроваджують знову.

Цю карантинну гойдалку політична верхівка влаштувала спеціально до виборів, вважають активісти. Їх підтримує опозиція. І провину за сплеск захворюваності перекладає на правлячу партію, яка перед виборами проводила масові заходи на свою підтримку. А ще владу звинувачують у наступі на демократію, в економічних негараздах та спробі "здати Косово".

Данієла Оґнєновіч, учасниця акції:

Я усвідомлюю, що акція протесту - це не найкраще місце у період пандемії. Ми носимо маски та намагаємося тримати дистанцію. Але ще гірше - не прийти і не сказати, що годі терпіти.

Усе це підступи ворогів, вважає президент Сербії Александр Вучич. Каже, масові акції зрежесовані.

Александр Вучич, президент Сербії:

Наші служби безпеки недопрацювали - вже потім ми побачили втручання інших сторін: не тільки кримінальних, а й закордонних, іноземної розвідки. Але це наші внутрішні проблеми.

У міністерстві внутрішніх справ теж подвійний штурм парламенту розглядають, як спробу перевороту. Активістів виставляють неадекватами, які потрапили під вплив закордонних спецслужб та... алкоголю.

За підсумком перших двох діб більш як 20 людей затримані, понад 60 - постраждали. А карантин таки посилюють. Правда, без комендантської години, але із забороною масових зібрань.