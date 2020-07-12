Территорию сибирских лесов пожирают лесные пожары, которые заняли площадь 2 миллиона гектаров.

Об этом сообщает RFI.

По информации, в шести районах объявили режим чрезвычайного положения. По данным экологов, масштаб пожаров уже побил рекорд прошлого года. Значительная часть горящих лесов входит в так называемую "зону контроля", поэтому ее не будет погашать.

Отмечается, что основной причиной столь масштабных лесных возгораний могла стать аномальная жара, которая установилась в регионе с весны. Огонь привел к сильному загрязнению атмосферы продуктами горения и углекислым газом.

Ранее мы писали, что Greenpeace обеспокоен пожарами в сибирских лесах. Лесные пожары охватили огромные территории Красноярского края, Иркутской области, республик Бурятия и Дагестан.