В Сибири свирепствуют масштабные лесные пожары [ Редактировать ]
Территорию сибирских лесов пожирают лесные пожары, которые заняли площадь 2 миллиона гектаров.
Об этом сообщает RFI.
По информации, в шести районах объявили режим чрезвычайного положения. По данным экологов, масштаб пожаров уже побил рекорд прошлого года. Значительная часть горящих лесов входит в так называемую "зону контроля", поэтому ее не будет погашать.
Отмечается, что основной причиной столь масштабных лесных возгораний могла стать аномальная жара, которая установилась в регионе с весны. Огонь привел к сильному загрязнению атмосферы продуктами горения и углекислым газом.
Ранее мы писали, что Greenpeace обеспокоен пожарами в сибирских лесах. Лесные пожары охватили огромные территории Красноярского края, Иркутской области, республик Бурятия и Дагестан.
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