В России лесные пожары бушуют на территории в 1,7 млн га. Об этом сообщает Greenpeace России со ссылкой на официальные данные Рослесхоза.

Лесные пожары охватили огромные территории Красноярского края, Иркутской области, республик Бурятия и Дагестан. По состоянию на утро 9 июля:

В Красноярском крае проводились работы по тушению 72 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 30 885 га .

проводились работы по тушению 72 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, . В Иркутской области проводились работы по тушению 34 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 162 га .

проводились работы по тушению 34 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, . В Республике Бурятия проводились работы по тушению 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 271 га .

проводились работы по тушению 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, . В Республике Дагестан проводились работы по ликвидации 3 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 165 га.

За последние дни ситуация на этих территориях несколько улучшилась из-за прошедших там дождей и относительного похолодания. Много пожаров удалось потушить или локализовать в Якутии, на Чукотке и Камчатке. В Красноярском крае осадки были не столь существенными и не привели к перелому ситуации. По информации руководителя противопожарного отдела Greenpeace Григория Куксина, продолжают развиваться пожары в Бурятии, в Иркутской области.

Необходимо запрашивать помощь вовремя, до того, как в задымлении оказались крупные города, например, сам Красноярск. Сейчас даже поздновато, потому что ситуация уже развивается угрожающе. До конца сезона ещё очень далеко. До сентября, до устойчивых осенних дождей ситуация будет сохраняться тревожная».

В Красноярском крае наращивается группировка лесных пожарных. Сейчас там работают 1 400 человек, 170 единиц техники и 30 воздушных судов. Дополнительные силы пожарных, переброшенные из других мест, работают и в других регионах Дальнего Востока и Сибири, где происходят лесные пожары.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами в России с начала года, составила более 8 млн га. Для сравнения, летом прошлого года в Сибири огонь охватил 14,8 млн га.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Луганской области удалось локализовать.