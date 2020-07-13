Доходы человека зависят от длины пальцев: ученые поразили открытием [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании в ходе исследования выявили зависимость доходов человека от длины пальцев. Об этом пишет golos.ua.
Специалисты провели эксперимент с участием 15 тысяч человек. Во время исследования ученые разузнавали у испытуемых подробности жизни, информацию о материальном положении и измеряли длину их конечностей.
В результате эксперты выявили некую закономерность. Как правило, женщины, у которых указательный палец короче безымянного, имеют больший доход. У мужчин же обнаружена обратная зависимость.
Ученые связывают это с уровнем тестостерона. При большом количестве мужского полового гормона у человека вырастают более крупные конечности, включая и пальцы. Обратный случай свидетельствует о низком уровне тестостерона.
Кроме того, люди у которых указательный палец длиннее безымянного, как правило, не достигают успехов в спорте, но хорошо справляются с заданиями на вербальную память.
Ранее сообщалось, что размер ноги влияет на длительность жизни.
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