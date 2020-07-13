В управление полиции Одессы поступили десятки звонков о минировании ряда объектов в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, "минированию" подверглись больницы, гостиницы, магазины, пляжи, вокзалы и аэропорты.

Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня после обеда на электронный адрес дежурную часть полицейского главка поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, гостиницы, продовольственные магазины и торговые центры, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт, пляжи.

Отмечается, что на места выехали оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло масштабное "минирование" ряда объектов. Взрывотехники проверили больницы, аптеки и другие места.