В Одессе произошло массовое "минирование" [ Редактировать ]
В управление полиции Одессы поступили десятки звонков о минировании ряда объектов в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, "минированию" подверглись больницы, гостиницы, магазины, пляжи, вокзалы и аэропорты.
Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня после обеда на электронный адрес дежурную часть полицейского главка поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, гостиницы, продовольственные магазины и торговые центры, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт, пляжи.
Отмечается, что на места выехали оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Ранее мы писали, что в Киеве произошло масштабное "минирование" ряда объектов. Взрывотехники проверили больницы, аптеки и другие места.
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