Сидячая работа: ученые обнаружили неожиданный положительный эффект [ Редактировать ]
Люди, которые всю жизнь проработали на сидячей работе, в пожилом возрасте подвергаются меньшему риску когнитивных нарушений. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, передает maximum.fm
Специалисты проанализировали образ жизни 8500 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Все они имели разное образование и широкий круг общения. Участники заполняли анкеты о своем здоровье, образ жизни и увлечения. Добровольцам организовали обследование, ученые изучили их физическую активность на работе и после нее.
Эксперимент был долгосрочным - через 12 лет исследователи снова изучили состояние участников и сделали ряд тестов, чтобы понять, как изменились их когнитивные способности: память, внимательность, скорость чтения и обработка информации.
Выяснилось, что люди, которые работали в офисе в течение всего периода исследования, показали лучшие результаты тестов - таких было 10%. Те, кто занимался только физическим трудом, ухудшили свои показатели почти втрое.
Ученые отмечают, что несмотря на результаты исследования, физические нагрузки важны для здоровья.
"Сидячий образ жизни сохранит когнитивные способности в старости, только если не убьет вас раньше", - подчеркивают они.
Ранее мы писали о том, какой напиток продлевает жизнь.
по теме
Доходы человека зависят от длины пальцев: ученые поразили открытием
Ученые установили связь между уровнем доходов и длиной пальцев
Одной вакцины не хватит: сколько держится иммунитет к коронавирусу
Эксперты допускают, что в связи с низким сопротивлением, одной дозы вакцины будет недостаточно
Как сохранить молодость: названы лучшие продукты
Диетологи назвали лучшие продукты, которые помогут сохранить красоту и молодость
Как мозг избавляется от мертвых клеток: ученые сняли уникальное видео
Американские ученые впервые сняли на видео, как мозг очищается от мертвых нейронов
"Вирус уже был здесь": ученые шокировали заявлением о происхождении коронавируса
Ученые назвали новую версию происхождения коронавируса