Люди, которые всю жизнь проработали на сидячей работе, в пожилом возрасте подвергаются меньшему риску когнитивных нарушений. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, передает maximum.fm

Специалисты проанализировали образ жизни 8500 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Все они имели разное образование и широкий круг общения. Участники заполняли анкеты о своем здоровье, образ жизни и увлечения. Добровольцам организовали обследование, ученые изучили их физическую активность на работе и после нее.

Читайте также Размер ноги влияет на длительность жизни: ученые шокировали открытием

Эксперимент был долгосрочным - через 12 лет исследователи снова изучили состояние участников и сделали ряд тестов, чтобы понять, как изменились их когнитивные способности: память, внимательность, скорость чтения и обработка информации.

Выяснилось, что люди, которые работали в офисе в течение всего периода исследования, показали лучшие результаты тестов - таких было 10%. Те, кто занимался только физическим трудом, ухудшили свои показатели почти втрое.

Ученые отмечают, что несмотря на результаты исследования, физические нагрузки важны для здоровья.

"Сидячий образ жизни сохранит когнитивные способности в старости, только если не убьет вас раньше", - подчеркивают они.

Ранее мы писали о том, какой напиток продлевает жизнь.