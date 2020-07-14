В Министерстве иностранных дел решили, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным. Причина тому - коронавирус. Об этом говорится в документе, который мэр Умани Александр Цебрий обнародовал на своей странице в Facebook.

Как указано в документе, такое решение принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом, а также запретом на проведение массовых мероприятий в Украине.

В документе также говорится о существующих попытках "политизировать" вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань - в частности, карантин подают некоторыми организациями в качестве примера "антисемитизма".

Поэтому высказывается просьба выработать согласованную государственную позицию и принять соответствующие решения по организации нынешнего празднования Рош-га-Шана иудейской общиной (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).

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