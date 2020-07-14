Прибытие хасидов в Умань в этом году невозможно - МИД [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел решили, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным. Причина тому - коронавирус. Об этом говорится в документе, который мэр Умани Александр Цебрий обнародовал на своей странице в Facebook.
Как указано в документе, такое решение принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом, а также запретом на проведение массовых мероприятий в Украине.
В документе также говорится о существующих попытках "политизировать" вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань - в частности, карантин подают некоторыми организациями в качестве примера "антисемитизма".
Поэтому высказывается просьба выработать согласованную государственную позицию и принять соответствующие решения по организации нынешнего празднования Рош-га-Шана иудейской общиной (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).
Читайте также последнюю информацию о коронавирусе в Украине.
по теме
Сорочинская ярмарка-2020 не состоится
Такое решение приняли организаторы мероприятия
К ослаблению карантина не готовы 7 областей - МОЗ
Киев уже девятый день подряд не входит в этот список
Ни сдать, ни снять: чем обернется для украинцев "риелторский" закон
Каждый год в Украине совершается около 700 тысяч сделок с недвижимостью
Нефть стремительно падает в цене - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,13%
В Киеве растет число новых случаев COVID-19
По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Киеве 6350 подтвержденных случаев COVID-19